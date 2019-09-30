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Ясько: Отсутствие делегации в ПАСЕ - наш демарш

Ясько: Отсутствие делегации в ПАСЕ - наш демарш
09:51 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости Украины:Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сделала заявление, что отсутствие делегации на совете Европы протест против возвращения России.

Делегация Украины в ПАСЕ своим отсутствием на осенней сессии показывает свою позицию относительно возврата россиян, которых возвращали, в том числе и голосами французских делегатов.

Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью LB.ua.

"Наше отсутствие – это и есть демарш. Нам нужно в первую очередь перед французской стороной (да и перед всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ) заявить: необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи. Необходимо сказать, что сейчас роль и престиж этой организации падают. Как это выглядит? Для начала нам нужно договориться о встречах. В каком формате будут проходить эти переговоры – решим позже", - Ясько.

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Она также сообщила, что президенту Франции было отправлено соответствующее письмо, которое подписали делегации нескольких стран.

"Это письмо и есть запрос о встрече. У меня уже состоялась встреча с французским послом, я передала нашу официальную позицию. Кроме того, у меня будет встреча с Госсекретарем МИД Франции. Все это результаты того самого отправленного Макрону письма", - добавила она.

Отметим, что 1 октября Макрона выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы депутатов.

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Как известно, на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.

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Все по теме:

ПАСЕ, ЕС, Франция, Россия, Делегация Украины, Эммануэль Макрон, Елизавета Ясько.
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