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По инициативе "Слуга народа" в ГБР открыто дело против Луценко

По инициативе "Слуга народа" в ГБР открыто дело против Луценко
14:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Против бывшего генпрокурора в Госбюро расследований открыли уголовное дело.

Народный депутат от "Слуга народа" Давид Арахамия обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением об открытии уголовного дела против бывшего Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который, по мнению Арахамии, злоупотреблял властью, пребывая на своей должности.

Об этом корреспонденту сообщили в ГБР.

Отмечается, что глава фракции "Слуга народа" заявляет, что Юрий Луценко во время своей работы на должности совершал сговор с рядом народных депутатов по содействию игорному бизнесу, который был вне закона. Госбюро расследований открыло по факту уголовное производство по ч.1 ст. 364 УК, а именно "злоупотребление властью и служебным положением".

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Напомним, вчера стало известно, что Кабинет министров на заседании одобрил легализацию игорного бизнеса. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что бюджет получит более 2 млрд грн от данного решения.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко вчера заявлял, что готов дать показания в Конгрессе США по ситуации с импичментом Трампа после разговора с Владимиром Зеленским.

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Все по теме:

Юрий Луценко, Уголовное дело, Игорный бизнес, ГБР, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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