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Кабмин одобрил законопроект о игорном бизнесе

Кабмин одобрил законопроект о игорном бизнесе
10:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Кабмин принял и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса на территории Украины.

Кабинет министров одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Как говорится в сообщении на правительственном портале, такое решение было принято на заседании Кабмина в воскресенье, 29 сентября.

"Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", - говорится в сообщении.

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В начале августа президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры в Украине, в частности, разрешить работу казино в пятизвездочных отелях.

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Законопроект, Кабмин, Игорный бизнес, Владимир Зеленский.
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