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Понедельник, 30.09.2019
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Гончарук - о МВФ: Будет подписана новая программа (Видео)

Гончарук - о МВФ: Будет подписана новая программа (Видео)
10:03 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Гончарук планирует, что Украина подпишет новую программу сотрудничества с МВФ в декабре.

Премьер-министр Алексей Гончарук планирует, что новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом будет подписана в декабре этого года.

Об этом он сообщил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это - начало переговоров, которые будут продолжаться, как минимум, еще несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", - сказал он.

Премьер добавил, что к моменту подписания новой программы будет несколько этапов переговоров. Так, через несколько недель ключевые министры правительства Украины посетят офис МВФ в США, где, как ожидается, будут достигнуты предварительные договоренности о составе и структуре новой программы.

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Как известно, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

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МВФ, Кабмин, Алексей Гончарук.
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