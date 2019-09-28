Гончарук: Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается

Новости Бизнеса:Глава украинского правительства прокомментировал обновленные рейтинги Украины от S&P Global Ratings.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогнозирует, что повышение рейтинга Украины от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings в будущем позволит уменьшить затраты страны на обслуживание долгов.

"Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные рейтинги Украины с "B-" до "B". Это означает более дешевые ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале в Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B". Это решение связано с улучшившимся макроэкономическим управлением, накоплением валютных резервов, ускорением роста и сокращением бюджетного дефицита.

Кроме этого международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,5% до 3,2%, ожидая в последующие три года его стабилизации на уровне 3%.