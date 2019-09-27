IT-сектор в ВВП страны должен вырасти до 10% - Минцифры

Новости Бизнеса:Новое Министерство цифровой трансформации будет не только реализовывать "Государство в смартфоне", а и увеличивать доли IT в ВВП Украины.

Министерство цифровой трансформации работать над увеличением доли ІТ в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны до 10%.

Об этом во время презентации министерства сказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает корреспондент.

"Наша цель - увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. Сейчас это, по разным данным, от 3,7 до 5%", - сказал Федоров.

Кроме того, по словам министра, Минцифры будет заниматься переводом админуслуг в онлайн формат.

"Первая цель - это оцифровать 100% услуг за 5 лет. Если услуга не будет предоставляться онлайн, значит, она не будет предоставляться и оффлайн", - сказал он.

Как сообщалось, 27 сентября вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил команду и цели нового министерства, которое должно превратить Украину в "государство в смартфоне".

В презентации, которая велась онлайн, приняли участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр финансов Оксана Маркарова и другие члены правительства, народные депутаты и представители IT-сферы.