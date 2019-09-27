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Представлена работа министерства ради "Государства в смартфоне" (Видео)

Представлена работа министерства ради "Государства в смартфоне" (Видео)
18:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Новое Министерство цифровой трансформации будет заниматься прежде всего вопросами перевода государственных услуг в удобный онлайн сервис.

Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал команду и цели нового министерства, которое должно превратить Украину в "государство в смартфоне".

В презентации приняли участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр финансов Оксана Маркарова и другие члены правительства, народные депутаты и представители IT-отрасли, сообщает корреспондент.

"Мы хотим превратить предоставление государственных услуг в удобный сервис для граждан с доступом через приложение в смартфоне... На первом этапе мы хотим полностью перевести в онлайн 100 публичных услуг для граждан и бизнеса. Также у нас есть большая цель - сто процентов населенных пунктов подключить к сети Интернет и сто процентов объектов социальной инфраструктуры... И у нас есть такая большая цель относительно 6 миллионов украинцев, которых мы хотим привлечь, научить базовым digital skills (цифровым навыкам), при этом 70% этих людей были в возрасте от 30 до 60 лет, которые сейчас "проседают" во владении базовыми цифровыми навыками", - сказал Федоров.

Он добавил, что четвертой большой целью новосозданного министерства является увеличение доли IT в ВВП страны до 10 процентов, которая сейчас, по разным данным, составляет от 3 до 7 процентов.

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"Я уверен, что мы сможем этого достичь", - отметил вице-премьер-министр.

Он проинформировал, что для достижения этих целей начато 90 конкретных проектов, в которые входят бренд Цифрового государства и его новейший UI/UX дизайн. Сейчас происходит их презентация в рамках общего проекта.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время выступления подчеркнул, что власть должна продемонстрировать то, что обещала людям — способность делать качественно новое государство.

"Я уверен, я очень надеюсь, что вам удастся сделать то, что Президент, что мы с вами в свое время обещали людям — мы должны продемонстрировать, что мы можем делать не только качественные избирательные кампании, - мы можем делать качественно новое государство. Государство в смартфоне, государство, которая будет государством-сервисом. Это то, о чем мы говорили. Причем сервисом не таким, каким он является сегодня, - бумажным, а современным, соответствующим тем вызовам и задачам, которые стоят перед нашим государством, перед нами с вами", - сказал спикер, обращаясь к команде Министерства цифровой трансформации.

Разумков добавил, что знает министра Михаила Федорова и многих сотрудников Министерства цифровой трансформации уже год. По его словам, эти люди показали большую эффективность в создании брендов и диджитал-направления.

"Со своей стороны, я могу сказать, что я буду помогать, и Верховная Рада, я уверен, будет прилагать максимум усилий для того, чтобы министерство функционировало, чтобы оно показывало, как и любое другое министерство, те результаты, на которые мы надеемся. Я уверен, что у них получится", - заявил Разумков.

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IT, Михаил Федоров, Государство в смартфоне, Министерство цифровой трансформации.
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