Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет

Новости Бизнеса:Министерство цифровой трансформации ведет работу над полным переводом административных услуг в цифровое пространство.

Все административные услуги переведут в онлайн за пять лет для создания максимально простого и качественного сервиса.

Об этом сказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Пятого национального форума IT-директоров органов власти в Киеве, сообщает корреспондент.

"Есть большие цели у министерства и первая - оцифровать 100% услуг за 5 лет, и если услуга не будет предоставляться онлайн, то она не будет предоставляться и офлайн. При этом мы забрали функцию формирования политики в сфере админуслуг. То есть мы понимаем, что не станем оцифровывать тот хаос, который есть сегодня, а будем работать над усовершенствованием дизайна процессов, а не вебдизайна, а именно того, как процессы устроены", - сказал Федоров.

Он также отметил, что хочет сделать простой сервис, чтобы государство было "максимально незаметным" и услуги предоставлялись попроще.

Участие в форуме принимают ІТ-директора из органов власти всех уровней в Украине и представители доноров, стремящихся поддерживать развитие электронного управления в Украине. В этом году форум посвящен сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом в развитии цифрового общества. Особый акцент будет сделан на развитии доверия в цифровом обществе при разработке IT-систем и публичных е-сервисов.

Напомним, Кабинет министров ищет специалистов разного уровня в сфере информационных технологий.