Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине

Новости Бизнеса:Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий.

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий, сообщается по результатам встречи премьер-министра Алексея Гончарука с японской делегацией.

"Во время встречи обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Глава японо-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что именно IТ-вектор может стать толчком для развития Украины/

В свою очередь, Гончарук добавил, что сегодня IТ-индустрия - одна из самых прогрессивных в Украине. "Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - добавил премьер.

Кроме того, Гончарук заявил, что Украина планирует инвестировать в проекты на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и будет рада, если Япония будет партнером в этом вопросе. В связи с этим Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

Напомним, представители Американской торговой палаты в июле обсудили с советником президента Украины Михаилом Федоровым проблемные вопросы работы в Украине и перспективы развития цифровой экономики.