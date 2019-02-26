Правительство ставит задачу развития IT-сферы Украины

Новости Бизнеса: Премьер Гройсман предлагает разработать комплексные правила развития ІТ-сектора на 5-10 лет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает экспертной среде и представителям ІТ-сферы вместе выработать комплексные правила развития ІТ-сектора на ближайшие 5-10 лет.

"Правительство Украины предлагает экспертной среде и представителям сферы ІТ вместе выработать комплексные правила развития ІТ-сектора на ближайшие 5-10 лет, а также сформировать возможности для качественного образования и подготовки кадров для ІТ", - сказал В.Гройсман на встрече с представителями IT-сферы во вторник в Киеве.

Он отметил, что по экспертной оценке, объем экспорта телекоммуникационных и ІТ-услуг из Украины в прошлом году превысил 2 млрд долл., а количество занятых в этой сфере превышает 160 тыс. человек. В ближайшие годы доля ІТ может вырасти до 6-8% ВВП с нынешних 4%.

"И здесь перед нами стоят два фундаментальных вопроса, ответ на которые надо дать вместе. Первое – создание устойчивых правил развития ІТ-сектора. Надо определить на 5 или 10 лет нормальные регуляции и налоговую базу, чтобы инвестиции в ІТ-сектор были защищены. И второй вопрос – образование и подготовка кадров, введение их в реальный сектор экономики Украины. Вот две глобальные задачи. Они дадут возможность быстрого роста в секторе и в экономике в целом", - добавил В.Гройсман.

Как сообщалось, вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства в среду, 13 февраля, отметил, что 4% от ВВП Украины составляет IT-индустрия.

Ранее президент Петр Порошенко сообщал, что украинская IТ-отрасль вошла в тройку индустрий с наибольшей долей в ВВП.