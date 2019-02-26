Скачать
Среда, 27.02.2019
У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной
Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной
Миллер: Бой с Кличко - лучшее выступление Джошуа
Миллер: Бой с Кличко - лучшее выступление Джошуа
Великий пост 2019: история праздника и традиции
Великий пост 2019: история праздника и традиции

Правительство ставит задачу развития IT-сферы Украины

Правительство ставит задачу развития IT-сферы Украины
17:23 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Премьер Гройсман предлагает разработать комплексные правила развития ІТ-сектора на 5-10 лет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает экспертной среде и представителям ІТ-сферы вместе выработать комплексные правила развития ІТ-сектора на ближайшие 5-10 лет.

"Правительство Украины предлагает экспертной среде и представителям сферы ІТ вместе выработать комплексные правила развития ІТ-сектора на ближайшие 5-10 лет, а также сформировать возможности для качественного образования и подготовки кадров для ІТ", - сказал В.Гройсман на встрече с представителями IT-сферы во вторник в Киеве.

Он отметил, что по экспертной оценке, объем экспорта телекоммуникационных и ІТ-услуг из Украины в прошлом году превысил 2 млрд долл., а количество занятых в этой сфере превышает 160 тыс. человек. В ближайшие годы доля ІТ может вырасти до 6-8% ВВП с нынешних 4%.

"И здесь перед нами стоят два фундаментальных вопроса, ответ на которые надо дать вместе. Первое – создание устойчивых правил развития ІТ-сектора. Надо определить на 5 или 10 лет нормальные регуляции и налоговую базу, чтобы инвестиции в ІТ-сектор были защищены. И второй вопрос – образование и подготовка кадров, введение их в реальный сектор экономики Украины. Вот две глобальные задачи. Они дадут возможность быстрого роста в секторе и в экономике в целом", - добавил В.Гройсман.

В школах Украины в будущем будут больше внимания уделять IT-дисциплинам

Как сообщалось, вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства в среду, 13 февраля, отметил, что 4% от ВВП Украины составляет IT-индустрия.

Ранее президент Петр Порошенко сообщал, что украинская IТ-отрасль вошла в тройку индустрий с наибольшей долей в ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IT, ІТ-сфера, Владимир Гройсман, Развитие IT-сектора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
02 Великий пост 2019: история праздника и традиции
03 Беллью дал прогноз на бой Усик - Поветкин
04 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
05 Импичмент Порошенко: бланки подписных листов оказались нелегитимными
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию
В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию
Генерал США говорил об российской угрозе и новой &quot;холодной войне&quot;
Генерал США говорил об российской угрозе и новой "холодной войне"
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с &quot;плюсом&quot;
Погода: ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Какая стоимость продуктов по состоянию на 26 февраля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 26 февраля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь