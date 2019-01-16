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Среда, 16.01.2019
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Президент Украины: Не будет больше школ без интернета

Президент Украины: Не будет больше школ без интернета
16:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: В школах Украины в будущем будут больше внимания уделять IT-дисциплинам.

Компьютерное оснащение школ будет улучшено, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"Я уверен, что уже в школе мы должны больше внимания уделять IT-дисциплинам, и поэтому мы договорились, что значительно усилим компьютерное оснащение школ. Не будет больше школ без интернета, потому что возврат в "совок" нам точно не нужен. И мы должны сделать все, чтобы престиж его величества учителя был выше", - сказал П.Порошенко на встрече с участниками конференции педагогов в Борисполе Киевской области в среду.

Как сообщает сайт президента, глава украинского государства подчеркнул важность того, чтобы украинская нация была образованной, а украинские дети по окончании школы имели те основы, которых требует новая жизнь.

П.Порошенко назвал важным направлением в развитии современной школы введение инклюзивного обучения.

IT-школ в Украине станет больше

"Четыре года назад я не знал, что означает слово "инклюзия". Не знал, пока вы не объединились и к своей команде не привлекли мою жену. И с тех пор я с этим словом ложусь спать и просыпаюсь. Посмотрите, какие изменения произошли: сотни тысяч детей вырвались из четырех стен и интегрировались абсолютно европейским путем в общество", - сказал президент, подчеркнув, что таким образом сотни тысяч детей и их родителей стали счастливыми.

Президент особо отметил важность "научить детей учиться". "Нам крайне важно, чтобы украинская нация была образованной", - подчеркнул он.

Глава государства особо поблагодарил педагогов за поддержку в разработке и принятии нового закона об образовании. "Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации и имплементации закона" Об образовании ", - сказал он.

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Украина, Образование, Петр Порошенко, IT.
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