IT-школ в Украине станет больше

Швеция подписала соглашение о сотрудничестве с шведско-украинской неприбыльной организацией Beetroot Academy о трехлетней программе поддержки, что позволит организации удвоить число IT-школ в Украине.

"Beetroot Academy сможет удвоить количество IТ-школ и расширить сеть до 20 локаций в стране, а также разработать новые IТ-курсы по развитию технических и коммуникационных навыков", – указано в сообщении посольства Швеции в Украине во вторник.

Сейчас Beetroot Academy предлагает шесть IТ-курсов в 10 различных городах Украины: от Мариуполя на востоке до Ивано-Франковска на западе.

Предполагается, что многие из новых школ откроются в маленьких городах, в том числе на востоке Украины, что поможет укрепить экономический потенциал и конкурентоспособность небольших городов Украины.

Beetroot Academy, неприбыльная организация, работающая в сфере профессионального IТ-образования, была основана в 2014 году. На курсах используется смешанная методология обучения и профессионально преподается английский язык.