У Зеленского заявили об интересе США украинской ИТ-отраслью

Новости Бизнеса: Торговая палата США заинтересована в развитии цифровой экономики в Украине.

Представители Американской торговой палаты обсудили с советником президента Украины Михаилом Федоровым проблемные вопросы работы в Украине и перспективы развития цифровой экономики, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник.

Представители американского бизнеса акцентировали внимание, в частности, на обысках в ИТ-компаниях, налогообложении ИТ-отрасли и доступе к инфраструктуре для размещения телекоммуникационного оборудования провайдеров, а также ключевых интересах по развитию мобильного и фиксированного широкополосного Интернета, электронного суда и принятия приоритетных законопроектов, необходимых для ИТ-отрасли.

В сообщении подчеркивается, что все упомянутые предложения будут обработаны Офисом президента Украины с целью привлечения инновационного американского бизнеса к развитию цифровой сферы в Украине. "Мы очень заинтересованы в привлечении возможностей членов Американской торговой палаты к развитию совместных проектов в сфере широкополосного Интернета, электронной идентификации и так далее", - отметил Федоров.

Представители Американской торговой палаты выразили заинтересованность в развитии цифровой экономики в Украине.

Федоров в ходе встречи представил цифровой план действий. "Развитие цифровой экономики должно стать приоритетом №1 для Украины. Мы обязаны осуществить цифровую трансформацию имеющихся отраслей экономики и создать благоприятные условия для появления новых. Иначе рискуем отстать от ведущих экономик мира навсегда. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года", - сказал он.