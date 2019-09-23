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Понедельник, 23.09.2019
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
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Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%

Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
14:25 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук рассказал подробности о проекте госбюджета на 2020 год, который основывается на прогнозе предыдущего правительства.

Глава Кабинета министра Украины Алексей Гончарук назвал реально выполнимым прогноз по росту экономики в 5%, поскольку этому способствуют инициативы, принятые в Верховной Раде. Это убеждение Гончарук выразил в своем видеобращении.

По словам Гончарука, в проекте государственного бюджета Украины на следующий год заложены данные, которые подтверждают украинские официальные органы, а на реально положение вещей правительство будет смотреть в следующем году. Премьер-министр добавил, что у него нету сомнений, относительно реальности роста ВВП Украины на 5%.

Проект государственного бюджета Украины на следующий год, по словам Гончарука, предусматривает рост экономики на уровне 3,3%. Принятый госбюджет Верховной Радой в первом чтении опирается на майский макроэкономический прогноз, сделанный предыдущим составом Министерства экономического развития и торговли. В связи с этим, уже в следующем месяце эксперты министерства сделают новый прогноз с учетом принятых накануне экономических законопроектов.

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Напомним, министр финансов Оксана Маркарова на прошлой неделе представила народным депутатам законопроект о государственном бюджете на 2020й, который был сразу же принят на рассмотрение.

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Верховная Рада, ВВП, Алексей Гончарук, Госбюджет-2020.
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