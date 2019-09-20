Скачать
Пятница, 20.09.2019
Зеленский и представители МВФ поговорили о реформах в Украине
Зеленский и представители МВФ поговорили о реформах в Украине
Гончарук пообещал сделать украинский бизнес проще и дешевле
Гончарук пообещал сделать украинский бизнес проще и дешевле
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
"Сестра директора": "Мисс Интернешнл" рассказала про участие в конкурсе (Фото)
"Сестра директора": "Мисс Интернешнл" рассказала про участие в конкурсе (Фото)

Госбюджет-2020: сколько выделили Пенсионному фонду

Госбюджет-2020: сколько выделили Пенсионному фонду
21:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В госбюджете на выплату пенсий заложили 172,6 миллиарда.

В проект государственного бюджета на 2020 год заложено на выплату пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины 172,6 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

"172,6 млрд грн предусмотрены в проектах государственного бюджете на 2020 год. Это те расходы, которые направляются на пенсионные выплаты, которые идут по источнику из государственного бюджета, а также та часть, которая пойдет на покрытие дефицита Пенсионного фонда, как это предусмотрено Бюджетным кодексом и нашим законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - рассказала Ковпашко.

Она пояснила, что эта сумма заложена в проект бюджета как составная часть дохода Пенсионного фонда, который должен быть направлен на выплату пенсий.

Госбюджет-2020 предусматривает сохранение действующих налоговых ставок

"По правилам составления проектов бюджета расходы формируются на основании тех нормативно-правовых актов, которые действуют на момент составления бюджета. Т.е., мы туда закладывали все те расходы, которые должны быть проведены в 2020 году на основании действующих нормативно-правовых актов. Если будут приняты другие нормативно-правовые акты, то, соответственно, будет необходимость вносить изменения в бюджет, определяя и источник для покрытия таких дополнительных расходов", - подчеркнула Ковпашко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пенсия, Пенсионный Фонд Украины, Ирина Ковпашко, Госбюджет-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Вторая Пречистая 2019: как правильно отмечать праздник 21 сентября
03 Динамо 1:0 Мальме: события матча
04 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
05 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госбюджет-2020: сколько выделили Пенсионному фонду
Госбюджет-2020: сколько выделили Пенсионному фонду
Стоит ли ждать потепления: прогноз погоды на завтра, 21 сентября
Стоит ли ждать потепления: прогноз погоды на завтра
Противник в ООС осуществил 10 обстрелов, есть пострадавшие
Противник в ООС осуществил 10 обстрелов, есть пострадавшие
Крепостная: будет ли 3 сезон украинского сериала (Фото)
Крепостная: будет ли 3 сезон украинского сериала (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь