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Госбюджет-2020 предусматривает сохранение действующих налоговых ставок

Госбюджет-2020 предусматривает сохранение действующих налоговых ставок
11:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины намерен осуществить полноценную налоговую реформу весной 2020 года.

Правительственный проект закона о государственном бюджете на 2020 год предусматривают сохранение действующих налоговых ставок.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект в Верховной Раде.

"Данный законопроект не учитывает тех законопроектов, которые мы сейчас обсуждали в Налоговом комитете. Мы полностью поддерживаем комитет по всем законопроектам, тут в бюджете пока что только действующие (налоговые – ред.) ставки", - сказала Маркарова.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект госбюджета-2020, заявил о планах в следующем году постепенно уменьшать налоги и более эффективно их тратить.

Кабинет министров Украины намерен осуществить полноценную налоговую реформу весной 2020 года.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Таможенной службы продолжаются.

Госбюджет-2020: Кабмин хочет дать средства на поддержку агропромышленного комплекса

Напомним, проект Министерства финансов Украины по государственному бюджету Украины на 2020 год базируется на майском прогнозе роста ВВП.

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Все по теме:

Верховная Рада, Налоги, Кабмин, Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Госбюджет-2020.
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