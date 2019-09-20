Госбюджет-2020 предусматривает сохранение действующих налоговых ставок

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины намерен осуществить полноценную налоговую реформу весной 2020 года.

Правительственный проект закона о государственном бюджете на 2020 год предусматривают сохранение действующих налоговых ставок.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект в Верховной Раде.

"Данный законопроект не учитывает тех законопроектов, которые мы сейчас обсуждали в Налоговом комитете. Мы полностью поддерживаем комитет по всем законопроектам, тут в бюджете пока что только действующие (налоговые – ред.) ставки", - сказала Маркарова.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект госбюджета-2020, заявил о планах в следующем году постепенно уменьшать налоги и более эффективно их тратить.

Кабинет министров Украины намерен осуществить полноценную налоговую реформу весной 2020 года.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Таможенной службы продолжаются.

Напомним, проект Министерства финансов Украины по государственному бюджету Украины на 2020 год базируется на майском прогнозе роста ВВП.