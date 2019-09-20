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Пятница, 20.09.2019
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
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Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)

Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
11:03 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Оксана Маркарова депутатам Верховной Рады представила проект государственного бюджета на 2020 год.

Проект Министерства финансов Украины по государственному бюджету Украины на 2020 год базируется на майском прогнозе роста ВВП.

Об этом в Верховной Раде во время презентации госбюджета-2020 заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, бюджет Украины на следующий год базируется на макроэкономическом прогнозе роста экономики на уровне 3,3%. Маркарова также добавила, что макропрогноз роста ВВП еще будет скорректирован между первым и вторым чтениями, как это предполагает Бюджетный кодекс.

На данный момент представленный проект Государственного бюджета базируется на данных об экономике и социальных стандартах, утвержденных предыдущим Кабинетом министров Украины.

Маркарова представляет Раде проект бюджета на 2020 год (Видео)

Министр финансов Оксана Маркарова, ссылаясь на опыт составление бюджетов, заявила, что представленный ею проект госбюджета реалистичный, сбалансированный и учитывает выделение финансирования на приоритетные задачи.

Представляя проект государственного бюджета, министр финансов подчеркнула, что почти треть расходов будут направлены на погашение внешнего и внутреннего долга Украины.

Кроме этого, среди основных статей расходов госбюджета Оксана Маркарова назвала выделение 245 млрд гривень на национальную безопасность и оборону, что в общей сложности составляет 5,4% от всего ВВП Украины. Маркарова добавила, что распределение средств на «оборонку» базируется на расходах текущего года. По ее словам, 207,8 млрд гривень пойдут на программы Министерства обороны, а 10 млрд на госгарантии.

Министр финансов обратила внимание депутатов на отдельную бюджетную программу СНБО, средства в которой (28 млрд гривень) будут распределены ко второму чтению.

Напомним, парламентарии сегодня также планируют включить в повестку дня сессии президентский законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований"

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Бюджет Украины, Министр финансов, Оксана Маркарова, Бюджет-2020, Госбюджет-2020.
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