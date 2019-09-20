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Маркарова сегодня представит Раде проект бюджета на 2020 год

Маркарова сегодня представит Раде проект бюджета на 2020 год
08:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АП

Новости Бизнеса:Одним из ключевых вопросом в повестке дня Верховной Рады является рассмотрение проекта государственного бюджета на 2020 год.

На заседании Верховной Рады в пятницу, 20 сентября, будет презентован проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Проект Госбюджета в начале заседания представит министр финансов Оксана Маркарова.

После этого парламентарии планируют включить в повестку дня сессии президентский законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований", а также альтернативный ему №2116-1 авторства народных депутатов от фракции "Голос".

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Кроме того, депутаты планируют принять решение по законопроектам №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период", №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", №1227 по совершенствованию некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы, №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат", №1230 "По защите прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины.

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Также ряд законопроектов запланированы к рассмотрению во втором чтении. Это, в частности, проект №1085-1 по защите прав потребителей финансовых услуг, №1053-1 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, №1065 по совершенствованию правовой охраны географических указаний.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект №1058 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" и президентский проект №1011 по организации обороны государства.

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Верховная Рада, Госбюджет, Оксана Маркарова, Бюджет-2020, Госбюджет-2020.
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