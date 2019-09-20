Законопроект о "правках Лозового": во время голосования возникла неоднозначная ситуация

Новости Украины:Рада вернула на доработку в комитет законопроект о праве на прослушку для НАБУ и ГБР.

Верховная Рада не приняла во втором чтении и в целом законопроект №1009 о внесении изменений в законодательные акты об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

Во время голосования за документ произошла неоднозначная ситуация. Председатель парламента Дмитрий Разумков попросил остановить голосование, однако система "Рада" не была остановлена оперативно, и на табло в сессионном зале высветились результаты голосования, где законопроект поддержали 156 народных депутатов, для принятия решения необходимо не менее 226 голосов.

У некоторых фракций и спикера возникли разные трактовки, можно ли считать состоявшимся голосование за проект закона. Между тем, Разумков отметил, что "за" документ было лишь 156 голосов потому, что после его распоряжения остановить голосование часть депутатов уже не голосовала.

Спикер поставил на голосование предложение вернуть проект закона в профильный комитет на доработку, такое решение поддержали 242 народных депутата.

Законопроект предусматривает предоставление права Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) полномочия снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках негласных следственных действий.

Изменения, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривают отмену так называемой "правки Лозового", которая касалась сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы. В частности, авторы предлагают в ст.219 Уголовного процессуального кодекса (УПК) оставить положения о том, что досудебное расследование должно быть завершено в течение месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка и на протяжении 2 месяцев со дня сообщения о подозрении в совершении преступления. При этом исключается положение о том, что сроки досудебного расследования исчисляются с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований до дня передачи в суд обвинительного акта.

Согласно изменениям, досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка и в течение двух месяцев со дня сообщения о подозрении в совершении преступления.

Документ предусматривает, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу. Инициативу в целом утвердили с учетом поправки №109 народного депутата Андрея Лозового (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), которой предлагалось изменить ряд статей УПК.

Эти изменения вызвали резонанс. Они, в частности, предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах. Кроме того, согласно поправке Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться просить судью о санкции на обыск, если не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

22 марта 2018 года народные депутаты частично устранили негативные последствия поправки Лозового, которая была учтена при внесении изменений в УПК.

Руководители правоохранительных органов заявляли о том, что "правка Лозового" привела к возникновению больших очередей в судах, что существенно усложнило работу правоохранительных органов.