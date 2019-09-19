У Порошенко назвали риски принятого закона о реформе прокуратуры

Новости Украины:В "Евросолидарности" раскритиковали принятый сегодня Верховной Радой закон о реформе прокуратуры.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз считает, что принятый Верховной Радой в четверг законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры создает значительные коррупционные риски и риски злоупотребления властью.

"Фактически, вся полнота власти по формированию кадрового состава системы прокуратуры будет сосредоточена единолично в руках генерального прокурора. Такие неограниченные полномочия могут нести риск злоупотребления властью и созданию существенных коррупционных рисков", - написала Фриз на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

По ее мнению, принятый законопроект, "де-факто, возвращает к жизни закрытую кастовую прокурорскую систему". Аргументируя свою позицию, депутат отметила, что генеральный прокурор, согласно новой норме, не обязан регистрировать свои приказы, которые являются нормативно-правовыми актами, в Едином реестре Минюста, а это означает, что он "может приказывать все что угодно и об этом никто не получит информации, потому что сам приказал - сам отменил, никто не узнал".

"Генпрокурор может без конкурсных основ назначать или освобождать сколько угодно своих замов и также их увольнять. Генпрокурор может формировать специализированные прокуратуры, без четкого определения - какие именно, по каким направлениям и с какими полномочиями. Упразднена военная прокуратура, что приведет в условиях войны с РФ к новым вызовам и угрозам национальной безопасности Украины. Эта новация не учитывает стандарты НАТО, которые предусматривают функционирование системы военной юстиции, в частности, военной прокуратуры, военной полиции и военных судов", - добавила Фриз.

Она отмечает, что законопроект отменяет реформу прокуратуры, которая было условием предоставления Европейским Союзом безвизового режима Украине, останавливает действие закона в части работы органов прокурорского самоуправления, отменяет отдельные полномочия, в частности, Совета прокуроров, останавливает действие закона в части функционирования квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

"Для чего это все? Чтобы один из когтей репрессивной машины был действенным против всех, кто мешает создавать авторитарный режим в Украине", - резюмировала Фриз.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 сентября 259 голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032, которые предусматривает реформирование органов прокуратуры и переаттестацию прокуроров.