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Формирование состава ЦИК в Раде отложили на октябрь

Формирование состава ЦИК в Раде отложили на октябрь
18:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинский парламент отложил вопрос рассмотрения нового состава Центризбиркома.

Верховная Рада может сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии через две недели.

Такое предположение сделал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, сообщает корреспондент.

"Думаю, сегодня точно не будет рассматриваться вопрос о ЦИК. Рассматривать персональный состав ЦИК - на это нужно минимум полдня, а я думаю, что весь день. Не хочется терять весь день на ЦИК", - сказал Арахамия.

В то же время на вопрос, возможно ли рассмотрение этого вопроса через две недели, он ответил: "Я думаю, что где-то так".

Согласно календарному плану работы Верховной Рады ІХ созыва, парламент возобновит работу в пленарном режиме с 8 октября. В течение двух недель, которые будут предшествовать этой дате, депутаты планируют работать с избирателями, а также в комитетах.

Также, комментируя информацию о том, есть ли среди предложений "Слуги народа" действующие народные депутаты, политик отметил, что не хочет терять "ни единой души" из фракции.

"Поэтому я категорически против потери любого нардепа. Да, новые добавятся (в случае назначения действующих депутатов от "Слуги народа" членами ЦИК - ред.), но мы же не знаем их так хорошо, как этих уже. Я не хочу никого терять и лично буду очень против", - добавил руководитель фракции.

Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)

Напомним, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва предложила квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в связи с увольнением нынешнего состава, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Ранее сообщалось, кандидаты на должности членов Центральной избирательной комиссии проходят проверки и собеседования.

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Верховная Рада, ЦИК, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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