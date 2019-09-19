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Кандидаты на должности в ЦИК проходят собеседования

Кандидаты на должности в ЦИК проходят собеседования
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: resident.gov.u

Новости Украины:Кандидаты на должности членов Центральной избирательной комиссии проходят проверки и собеседования.

Об этом заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от "Слуги народа" Александр Качура сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, сколько сейчас человек в шорт-листе кандидатов на должности членов ЦИК от "Слуги народа", Качура отметил: "Мы подавали около 20, насколько я помню. Из них выбрали сейчас лучших... Было сначала 35, потом сократилось до 20, а затем сократилось до квоты, которая была у партии".

На вопрос относительно кандидатур в ЦИК от группы "За будущее", Качура заметил: "Если я не ошибаюсь, там две кандидатуры". Он не смог уточнить их фамилии, а также фамилии кандидатов, которых подавала фракция "Европейская солидарность".

При этом Качура отметил, что не будет голосовать за "одиозные кандидатуры.

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"Если они подадут представителей предыдущей власти одиозных, например, та же "ОПЗЖ", если подаст, - я решил, что я за них не буду голосовать. Если нормального человека они подадут, нейтрального, и он действительно профессионален, - за него проголосуем", - сказал Качура.

Он также не назвал фамилии кандидатов в ЦИК от "Слуги народа", отметив, что это пока будет неправильно, пока в ВР не поступит соответствующее представление.

На вопрос, есть ли в этом списке действующие народные депутаты, Качура отметил, что этот вопрос обсуждается.

"Я знаю, что такие разговоры были. Но процент вероятности очень мал, что там будут действующие народные депутаты", - сказал парламентарий.

Качура также уточнил, что квота "Слуги народа" на должности членов ЦИК - "около 10 человек".

”У нас квота 10, мы подали около 20. Из них сейчас выбирают лучших. То есть, их внесут на представление уже. Они проходят сейчас проверку, собеседования... И руководители фракций, и депутаты встречались, и Офис президента встречался", - сказал он.

Кроме того, Качура уточнил, что комитет получил списки кандидатур на должности членов ЦИК от всех фракций.

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"Мы от всех фракций получили, их тоже проверяют на добропорядочность, этих всех людей, чтобы там не было никаких одиозных", - добавил депутат.

13 сентября парламент принял постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

В постановлении сказано, что в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 закона ”О Центральной избирательной комиссии”, и, учитывая мотивированное представление президента, Верховная Рада постановляет прекратить досрочно полномочия всего состава ЦИК.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что Верховная Рада 19 сентября рассмотрит вопрос о назначении членов ЦИК.

Уже известно, что фракция "Голос" предложила кандидатуру Андрея Гевко на должность члена ЦИК, а "Батькивщина" - Виктории Глущенко.

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ЦИК, Кандидаты, Собеседование, Александр Качура.
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