"Батькивщина" предложила Глущенко кандидатом в ЦИК

Новости Украины:В партии приняли решение поддержать Викторию Глущенко не смотря на то, что она не является членом фракции.

"Батькивщина" предложила кандидатуру юриста Виктории Глущенко в состав новой ЦИК - Соболев. Фракция "Батькивщина" в Верховной Раде предложила президенту Украины свою кандидатуру в новый состав Центральной избирательной комиссии, сообщил заместитель главы фракции Сергей Соболев.

"Мы делегировали независимого юриста, который, вы удивитесь, не является членом фракции "партии "Батькивщина", которая имеет огромный опыт работы, в том числе на юридической ниве и в аппарате Центральной избирательной комиссии. Это Глущенко Виктория", - сказал Соболев журналистам в среду в кулуарах парламента.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

Так же, "Слуга народа" предложила президенту Украины 12-13 кандидатов, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.