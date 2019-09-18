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"Слуга народа" выбрала своих кандидатов в ЦИК

"Слуга народа" выбрала своих кандидатов в ЦИК
13:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Слуга народа" предложила президенту своих кандидатов в новый состав ЦИК.

Верховная Рада в четверг может рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии, парламентская фракция "Слуга народа" предложила президенту Украины 12-13 кандидатов, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Мы ожидаем, когда президент внесет. У него есть три дня. Три дня начались в понедельник. Фактически - понедельник, вторник, среда. Завтра утром должно быть", - сказал Корниенко журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос, когда можно ожидать рассмотрение вопроса об утверждении кандидатур Радой.

Он не стал называть фамилии претендентов от "Слуги народа" на должности членов ЦИК, однако уточнил, что среди них есть члены отправленного в отставку состава Центризбиркома. В то же время, по словам первого замглавы фракции, в предложениях "Слуги народа" нет членов этой партии.

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"Было 30-35 кандидатур. Из них 12-13 мы отобрали", - сказал Корниенко о количестве претендентов, которых подали президенту Украины.

13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК. 14 из них были назначены в сентябре 2018 года.

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Верховная Рада, ЦИК, "Слуга народа", Александр Корниенко.
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