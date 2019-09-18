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Верховная Рада поддержала законопроект Зеленского касательно ВАКС

Верховная Рада поддержала законопроект Зеленского касательно ВАКС
12:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:За внесение изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" проголосовали 323 народных депутата из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о сосредоточении Высшего антикоррупционного суда исключительно на делах топ-коррупции. 

Законом устанавливается, что подсудность Высшего антикоррупционного суда, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом как суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции и следственных судей, распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований: со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда"; до дня вступления в силу этого закона, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда" в уголовных процессах, досудебное расследование которых осуществляется НАБУ или досудебное расследование которых осуществлялось НАБУ и завершено прокурорами САП, следственные судьи (кроме следственных судей Высшего антикоррупционного суда ) прекращают принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы по уголовным производствах, а суды первой инстанции (кроме ВАС) - обвинительные акты, ходатайства о применении принудительных мер медицинского характера и об освобождении от уголовной ответственности по таким уголовным производства.

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Такие ходатайства и обвинительные акты подаются в установленном порядке в соответствии со следственными судьями Высшего антикоррупционного суда, Высшего антикоррупционного суда.

В таких производствах суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы; ходатайства и жалобы, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня вступления в силу закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда», передаются в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Кроме того, с этой даты в случае, если судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда", такие уголовные производства передаются в ВАС для рассмотрения; обжалование судебных решений, принятых до дня вступления в силу закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда», осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным УПК; заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений, принятых судами первой и апелляционной инстанций до дня вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда", подаются в ВАС и рассматриваются им в установленном порядке.

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В случае объединения в одном производстве материалов досудебных расследований в отношении нескольких человек, подозреваемых в совершении одного уголовного преступления или в отношении одного лица, подозреваемого в совершении нескольких уголовных преступлений, среди которых уголовные производства, подсудные ВАС, судопроизводство осуществляет Высший антикоррупционный суд если выделение в отдельное производство материалов уголовного производства, которые не отнесены к подсудности этого суда, может негативно повлиять на полноту судебного разбирательства.

В случае изменения обвинения в суде при рассмотрении дела ВАС такое уголовное производство продолжает рассматривать Высший антикоррупционный суд. Если ВАС выйдет за пределы предъявленного обвинения, указанного в обвинительном акте, в порядке и в случаях, определенных частью 3 статьи 337 УПК, соответствующее уголовное производство продолжает рассматриваться как подсудное ВАС. В случаях, предусмотренных настоящим абзацем, уголовное производство в апелляционной инстанции осуществляет Апелляционная палата ВАС.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судопроизводства Украины.

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11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, её заместителем - судью Евгения Крука.

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде сосредоточить ВАС исключительно на делах топ-коррупции. Это было предусмотрено президентским законопроектом №1025, зарегистрированным в парламенте 29 августа и определенным главой государства как неотложный. Согласно пояснительной записке к документу, предложенные законодательные изменения позволят устранить проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективное судебное разбирательство уголовных производств относительно коррупционных преступлений высоких должностных лиц в разумные сроки. 

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Верховная Рада, ВР, Владимир Зеленский, Антикоррупционный суд, ВАКС, Закоон.
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