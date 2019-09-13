Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)

Новости Украины:Депутаты большинством голосов поддержали представление Владимира Зеленского об увольнении всего состава ЦИК.

Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как передает корреспондент, такое решение поддержали 341 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу при 300 минимально необходимых голосах для его принятия.

Голоса "за" отдали 244 члена фракции "Слуга народа", 33 – фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", 20 – "Батькивщины", 19 – "За будущее" и 29 внефракционных парламентариев.

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса в поддержку такого решения.

Против увольнения членов ЦИК проголосовал 41 народный депутат, 2 – воздержались, 19 – не голосовали.

Таким образом, парламент уволил Аллу Басалаеву, Наталию Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Всего, согласно законодательству, ЦИК Украины состоит из 17 членов, одно место оставалось вакантным.

В сентябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в законодательство, увеличив количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

После этого парламент назначил 14 новых членов ЦИК. Все фракции и группы Верховной Рады VIII созыва делегировали своих представителей, за исключением "Оппозиционного блока". Все вышеназванные члены Центризбиркома, за исключением Диденко и Махницкой, были назначены в сентябре прошлого года.

Как сообщалось, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту рассмотреть указанное представление. За данное решение проголосовали 16 членов комитета - депутаты из фракции «Слуга народа». Два члена комитета были против, семь воздержались.

Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с заявлением комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, на котором рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий состава ЦИК, считает его политически мотивированным решением.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва намерена предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии после увольнения нынешнего состава,