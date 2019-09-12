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Четверг, 12.09.2019
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Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК

Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Порошенко считает, что члены ЦИК доказали свой профессионализм.

Политически мотивированное решение о роспуске ЦИК несовместимо с демократическими принципами развития страны.

Об этом в Facebook написал Петр Порошенко.

"Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и непредвзятость", - отметил пятый Президент Украины.

Он сообщил, что на встрече с Тейлором также обсуждалась важность освобождения украинских заложников Кремля. При этом отмечалось, что это не является основанием рассматривать перспективы смягчения или снятия санкций против РФ, ведь они были введены за нарушение территориальной целостности Украины и невыполнение Минских договоренностей.

"Для нас важно чувствовать поддержку Соединенных Штатов Америки на международной арене", - добавил Петр Порошенко.

Роспуск ЦИК: В комиссии говорят о политически мотивированном решении

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский 9 сентября внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление Президента.

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США, ЦИК, Петр Порошенко, Уильям Тейлор.
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