Роспуск ЦИК: В комиссии говорят о политически мотивированном решении

Новости Украины:Процесс досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК - политически мотивированное решение, заявляют в комиссии.

Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с заявлением комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, на котором рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий состава ЦИК, считает его политически мотивированным решением, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с вышеупомянутым представлением, считает необходимым выразить позицию, в соответствии с изложенными в нем замечаниями", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в среду вечером.

ЦИК не имеет определенных законом полномочий проверять сведения, которые предоставляют кандидаты относительно их места работы, адреса, образования и других персональных данных.

"Судебная практика по этим вопросам разная, но не одно из судебных решений не содержит ссылки на предвзятость комиссии", - отметили в ЦИК.

У ЦИК нет юридически установленных рычагов для недопущения указания кандидатами недостоверной информации о принадлежности к определенной политической партии.

ЦИК "реагировала на все подобные факты, и каждый раз посылала соответствующую информацию в органы Национальной полиции и просила кандидатов и соответствующих субъектов избирательного процесса обращаться в суд", - подчеркнули в ЦИК.

У ЦИК не было никаких неоправданных задержек по установлению результатов выборов в 198 избирательном округе.

"Начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии рассматривается как политический шаг или политически мотивированное решение. Считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность, как президента Украины, так и Верховной Рады Украины. Комиссия готова принять такое решение. Однако все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом", - подытожили в ЦИК.