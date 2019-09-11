Скачать
Среда, 11.09.2019
Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
Слипачук отреагировала на возможность увольнение членов ЦИК
Слипачук отреагировала на возможность увольнение членов ЦИК
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Тепловая аномалия в Тихом океане может стать губительной для морской фауны
Тепловая аномалия в Тихом океане может стать губительной для морской фауны

Айвазовская: С точки зрения обоснованности увольнение членов ЦИК недостаточно весомо

Айвазовская: С точки зрения обоснованности увольнение членов ЦИК недостаточно весомо
19:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования.

Намерение отправить весь состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в отставку не соизмеримо с теми проблемами, которые возникали у ЦИК во время избирательных кампаний, считает председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская и отмечает намерение парламентского большинства сформировать Центризбирком под новую политическую реальность.

"Закон о Центральной избирательной комиссии, ст. 31-1, определяет только, что представление должно быть мотивированным. Мотивировано ли оно? Да, оно мотивировано. Но с точки зрения обоснованности, содержания замечаний оно недостаточно весомо, чтобы говорить, что те проблемы, которые возникали в ходе работы Центральной избирательной комиссии, были нарушениями, совершенными ею сознательно, грубыми и системными", - сказала она в комментарии журналистам в среду в Киеве.

По словам Айвазовской, решения, на которые ссылаются инициаторы увольнения членов ЦИК, в частности 28 обжалований постановлений комиссии, не могут аргументировать то, что Центризбирком якобы препятствовал реализации пассивного избирательного права, поскольку даже решения судов разных инстанций свидетельствуют о неоднозначности законодательства в части определения процедур подачи документов, проверки их содержания, формы исправления ошибок и принятия решения о регистрации.

Уйдут ли члены ЦИК в отставку: результаты голосования профильного комитета
Уйдут ли члены ЦИК в отставку: результаты голосования профильного комитетаЧитать полностью

Она подчеркнула, что организации, которые наблюдают за выборами, оценивают влияние зафиксированных нарушений на результаты выборов или ход избирательного процесса.

"Мы можем констатировать, что действия или бездеятельность ЦИК никоим образом не привела к тому, что кандидаты, которые желали быть зарегистрированными, не были зарегистрированы или что они не реализовали свое избирательное право путем участия в избирательном процессе. Некоторые из них даже победили", - сказала эксперт.

"Санкция любая должна быть пропорциональна тому, какие нарушения или злодеяния, умышленные или неумышленные, с каким уровнем вреда были совершены органом власти или конкретным физическим лицом. Здесь никаких существенных последствий относительно технических проблем, которые выплывают очень часто из качества законодательства, … не установлено", - заявила Айвазовская.

Вместе с тем она отметила, что с 2004 года решения по ЦИК относительно назначения, прекращения полномочий возникали как выход из кризисов.

Эксперт пояснила, что политическая нейтральность ЦИК обеспечивается тем, что срок полномочий ее членов больше, чем каденция одного созыва Верховной Рады, которая их назначает.

"Сейчас появилась правовая и практическая возможность иметь независимый орган, на который не может иметь влияние никакая группа в парламенте… ЦИК институционально может быть политически нейтральной. В то же время аргументы большинства сегодня, в первую очередь "Слуги народа", сводятся к тому, что есть новая политическая реальность и под нее нужно сконструировать Центральную избирательную комиссию", - сказала она.

Слипачук отреагировала на возможность увольнение членов ЦИК

"Очевидно, даже соблюдая принцип пропорционального представительства, мы получим абсолютное большинство представителей одной политической силы. Возможно, они будут очень эффективными, экспертными… Но это никоим образом не решает проблему политической ангажированности ЦИК, если она формируется под новую политическую реальность", - пояснила Айвазовская.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ЦИК, Владимир Зеленский, Ольга Айвазовская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
03 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 Маникюр 2019: оригинальные новинки сентября, которые привлекут ваше внимание (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВР проголосовала за изменение формы управления НАПК
ВР проголосовала за изменение формы управления НАПК
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Посол Франции анонсировал встречу &quot;нормандской четверки&quot;
Посол Франции анонсировал встречу "нормандской четверки"
Олег Сенцов лично представит свою &quot;книгу из неволи&quot; - &quot;Маркетер&quot;
Олег Сенцов лично представит свою "книгу из неволи" - "Маркетер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь