Айвазовская: С точки зрения обоснованности увольнение членов ЦИК недостаточно весомо

Новости Украины:Представление Зеленского об увольнении членов ЦИК содержит недостаточно весомые обоснования.

Намерение отправить весь состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в отставку не соизмеримо с теми проблемами, которые возникали у ЦИК во время избирательных кампаний, считает председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская и отмечает намерение парламентского большинства сформировать Центризбирком под новую политическую реальность.

"Закон о Центральной избирательной комиссии, ст. 31-1, определяет только, что представление должно быть мотивированным. Мотивировано ли оно? Да, оно мотивировано. Но с точки зрения обоснованности, содержания замечаний оно недостаточно весомо, чтобы говорить, что те проблемы, которые возникали в ходе работы Центральной избирательной комиссии, были нарушениями, совершенными ею сознательно, грубыми и системными", - сказала она в комментарии журналистам в среду в Киеве.

По словам Айвазовской, решения, на которые ссылаются инициаторы увольнения членов ЦИК, в частности 28 обжалований постановлений комиссии, не могут аргументировать то, что Центризбирком якобы препятствовал реализации пассивного избирательного права, поскольку даже решения судов разных инстанций свидетельствуют о неоднозначности законодательства в части определения процедур подачи документов, проверки их содержания, формы исправления ошибок и принятия решения о регистрации.

Она подчеркнула, что организации, которые наблюдают за выборами, оценивают влияние зафиксированных нарушений на результаты выборов или ход избирательного процесса.

"Мы можем констатировать, что действия или бездеятельность ЦИК никоим образом не привела к тому, что кандидаты, которые желали быть зарегистрированными, не были зарегистрированы или что они не реализовали свое избирательное право путем участия в избирательном процессе. Некоторые из них даже победили", - сказала эксперт.

"Санкция любая должна быть пропорциональна тому, какие нарушения или злодеяния, умышленные или неумышленные, с каким уровнем вреда были совершены органом власти или конкретным физическим лицом. Здесь никаких существенных последствий относительно технических проблем, которые выплывают очень часто из качества законодательства, … не установлено", - заявила Айвазовская.

Вместе с тем она отметила, что с 2004 года решения по ЦИК относительно назначения, прекращения полномочий возникали как выход из кризисов.

Эксперт пояснила, что политическая нейтральность ЦИК обеспечивается тем, что срок полномочий ее членов больше, чем каденция одного созыва Верховной Рады, которая их назначает.

"Сейчас появилась правовая и практическая возможность иметь независимый орган, на который не может иметь влияние никакая группа в парламенте… ЦИК институционально может быть политически нейтральной. В то же время аргументы большинства сегодня, в первую очередь "Слуги народа", сводятся к тому, что есть новая политическая реальность и под нее нужно сконструировать Центральную избирательную комиссию", - сказала она.

"Очевидно, даже соблюдая принцип пропорционального представительства, мы получим абсолютное большинство представителей одной политической силы. Возможно, они будут очень эффективными, экспертными… Но это никоим образом не решает проблему политической ангажированности ЦИК, если она формируется под новую политическую реальность", - пояснила Айвазовская.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК.