Слипачук отреагировала на возможность увольнение членов ЦИК

Новости Украины:Татьяна Слипачук считает, что решение об увольнении членов ЦИК ставит под вопрос легитимность прошедших избирательных процессов.

Политическое решение об увольнении всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ставит под вопрос легитимность избирательных процессов, проведенных нынешним составом комиссии, заявляет глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

"Я понимаю, что есть определенные политические решения, которые могут быть приняты, в том числе в стенах парламента. Но любое политическое решение должно соответствовать закону", - сказала она в среду в Киеве на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения во время рассмотрения вопроса об отставке всего состава ЦИК.

"Я подчеркиваю, что Центральная избирательная комиссия в определенной степени является органом, который легитимизирует как президентскую власть, так и парламентскую. Сейчас вы подняли вопрос, который ставит под вопрос непосредственно легитимность проведенных избирательных процессов вопреки всему тому, о чем говорит все наблюдение - и национальное, и международное", - заявила Слипачук.

Глава ЦИК назвала не соответствующими действительности аргументы о том, что комиссия политически ангажирована.

"ЦИК была абсолютно независимой, равноудаленной от всех политических сил. Именно это стало залогом успешного результата проведенных избирательных кампаний", - сказала Слипачук.

Она напомнила, что комиссия, которая работает в нынешнем составе около года, провела две избирательные кампании в объединенных территориальных громадах, двухэтапные президентские выборы и парламентские.

Глава ЦИК отметила, что международные наблюдатели, которые следили за выборами, констатировали, что многие проблемы, с которыми столкнулась комиссия, являются проблемами избирательного законодательства и беспредела в судебной практике.

При этом Слипачук разъяснила ситуацию относительно изложенной президентом Украины аргументации в представлении об отставке членов ЦИК.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал Верховной Раде поддержать представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК.