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Среда, 11.09.2019
Уйдут ли члены ЦИК в отставку: результаты голосования профильного комитета
Уйдут ли члены ЦИК в отставку: результаты голосования профильного комитета
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Уйдут ли члены ЦИК в отставку: результаты голосования профильного комитета

Уйдут ли члены ЦИК в отставку: результаты голосования профильного комитета
16:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Профильный комитет рекомендует Раде отправить в отставку всех членов ЦИК.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендует Верховной Раде поддержать представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду.

Как известно, народный депутат фракции "Слуга Народа" Алина Загоруйко заявила, что Рада в четверг может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК, если соответствующее решение поддержит профильный комитет. Она напомнила, что представление президента поступило в Раду 9 сентября.

Нардеп: Постановление Зеленского об увольнении всех членов ЦИК поступило в Раду

Народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Качура отметил, что представление президента мотивировано и что во время избирательной кампании ЦИК незаконно отменяла регистрацию кандидатов от партии "Слуга Народа".

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Верховная Рада, Законопроект, ЦИК.
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