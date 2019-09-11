Уйдут ли члены ЦИК в отставку: результаты голосования профильного комитета

Новости Украины:Профильный комитет рекомендует Раде отправить в отставку всех членов ЦИК.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендует Верховной Раде поддержать представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду.

Как известно, народный депутат фракции "Слуга Народа" Алина Загоруйко заявила, что Рада в четверг может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК, если соответствующее решение поддержит профильный комитет. Она напомнила, что представление президента поступило в Раду 9 сентября.

Народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Качура отметил, что представление президента мотивировано и что во время избирательной кампании ЦИК незаконно отменяла регистрацию кандидатов от партии "Слуга Народа".