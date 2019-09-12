Скачать
Четверг, 12.09.2019
Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ
Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ
Стефанчук начал борьбу с "кнопкодавами" в "Слуге народа"
Стефанчук начал борьбу с "кнопкодавами" в "Слуге народа"
Постол – Рамирес: названа новая дата боя
Постол – Рамирес: названа новая дата боя
Принц Гарри нарушил королевскую традицию
Принц Гарри нарушил королевскую традицию

Отстранение всего состава ЦИК: постановление зарегистрировано в Раде

Отстранение всего состава ЦИК: постановление зарегистрировано в Раде
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент, в проекте постановления (регистрационный номер 2127) указано, что парламент, учитывая ”мотивированное представление президента Украины”, досрочно прекращает полномочия всего состава ЦИК.

В проекте постановления предусмотрено освободить от должности членов ЦИК: Аллу Басаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Как сообщалось, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту рассмотреть указанное представление. За данное решение проголосовали 16 членов комитета - депутаты из фракции «Слуга народа». Два члена комитета были против, семь воздержались.

Представитель президента в ВР, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук заметил, что, согласно законодательству, для принятия решения о прекращении полномочий всего состава ЦИК необходимо 300 голосов народных депутатов.

Политическое решение об увольнении всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ставит под вопрос легитимность избирательных процессов, проведенных нынешним составом комиссии, заявляла глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что намерение отправить весь состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в отставку не соизмеримо с теми проблемами, которые возникали у ЦИК во время избирательных кампаний.

Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с заявлением комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, на котором рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий состава ЦИК, считает его политически мотивированным решением.

Пятый президент Украины Петр Порошенко на встрече с поверенным США Уильямом Тейлором заявил, что политически мотивированное решение о роспуске ЦИК несовместимо с демократическими принципами развития страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ЦИК, Центризбирком.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
05 Седые волосы: причины появления ранней седины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
Кличко собирается обсудить роспуск Киевсовета
Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Осень не спешит брать свое: теплый прогноз синоптиков на 12 сентября
Осень не спешит брать свое: прогноз на 12 сентября
Известна дата презентации Google Pixel 4
Известна дата презентации Google Pixel 4
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь