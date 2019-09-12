Отстранение всего состава ЦИК: постановление зарегистрировано в Раде

Новости Украины:В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент, в проекте постановления (регистрационный номер 2127) указано, что парламент, учитывая ”мотивированное представление президента Украины”, досрочно прекращает полномочия всего состава ЦИК.

В проекте постановления предусмотрено освободить от должности членов ЦИК: Аллу Басаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Как сообщалось, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту рассмотреть указанное представление. За данное решение проголосовали 16 членов комитета - депутаты из фракции «Слуга народа». Два члена комитета были против, семь воздержались.

Представитель президента в ВР, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук заметил, что, согласно законодательству, для принятия решения о прекращении полномочий всего состава ЦИК необходимо 300 голосов народных депутатов.

Политическое решение об увольнении всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ставит под вопрос легитимность избирательных процессов, проведенных нынешним составом комиссии, заявляла глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что намерение отправить весь состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в отставку не соизмеримо с теми проблемами, которые возникали у ЦИК во время избирательных кампаний.

Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с заявлением комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, на котором рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий состава ЦИК, считает его политически мотивированным решением.

Пятый президент Украины Петр Порошенко на встрече с поверенным США Уильямом Тейлором заявил, что политически мотивированное решение о роспуске ЦИК несовместимо с демократическими принципами развития страны.