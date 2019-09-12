Скачать
Четверг, 12.09.2019
Евросоюз продлил санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ

В Раде ищут новые способы формирования состава ЦИК

В Раде ищут новые способы формирования состава ЦИК
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:"Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва намерена предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в случае увольнения нынешнего состава, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике", - сказал Корниенко в кулуарах парламента в четверг, отвечая на вопрос, какое количество мест в новом состав ЦИК займут делегированные "Слугой народа" кандидаты.

Он напомнил, что, согласно процедуре, в случае увольнения всех членов ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам. "Что дальше делать с этими предложениями, если их будет, например, 30, а мест 17? Наверное, будем рейтинговое голосование по каждой кандидатуре устраивать. Будем далее с этим разбираться", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о подходах при формировании новой ЦИК.

Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении всех членов ЦИК. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту поддержать его. Для принятия такого решения Рады необходимо не менее 300 голосов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ЦИК, "Слуга народа", Татьяна Слипачук, Александр Корниенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
Кличко собирается обсудить роспуск Киевсовета
Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
В ПАСЕ отказались рассматривать &quot;крымский доклад&quot;
В ПАСЕ отказались рассматривать "крымский доклад"
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Известная украинская певица рассказала, что никогда не болела раком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь