Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе

Новости Украины:Депутаты не будут рассматривать в четверг представление Владимира Зеленского об увольнении всего состава ЦИК.

Представление президента Владимира Зеленского об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии Верховная Рада в четверг рассматривать не будет, заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нет… Я думаю, что не будет", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли в Раде 300 голосов за принятие такого решения, лидер фракции сказал: "Нет вообще даже договоренности о голосах, мы ничего даже не обсуждали, этого вопроса не было в повестке дня сегодня".

Он подчеркнул, что этот вопрос не является настолько безотлагательным. "Сейчас нет выборов, поэтому вопрос не стоит таким неотложным образом, что вот завтра выборы, поэтому давайте ЦИК".

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли представление об увольнении ЦИК Верховная Рада рассмотреть в пятницу, 13 сентября, депутат ответил, что это выяснится вечером в четверг. "Никто (сейчас – ред.) не может сказать, что будет завтра", - сказал Арахамия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

Как сообщалось, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту рассмотреть указанное представление. За данное решение проголосовали 16 членов комитета - депутаты из фракции «Слуга народа». Два члена комитета были против, семь воздержались.

Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с заявлением комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, на котором рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий состава ЦИК, считает его политически мотивированным решением.