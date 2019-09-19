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Рада одобрила госслужбу по контракту: что изменится в Украине

Рада одобрила госслужбу по контракту: что изменится в Украине
14:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук Рада

Новости Украины:"Слуга народа" без поддержки других фракций приняла закон, которым предусмотрена государственная служба на контрактной основе.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (№ 1066).

Как передает корреспондент, за данное решение проголосовали 228 народных депутатов Украины при необходимом минимуме в 226 голосов, из которых 224 - из фракции "Слуга народа и 4 - внефракционных. Не голосовали за законопроект все остальные фракции и группа "За будущее" в полном составе.

Данный закон упрощает порядок приема на государственную службу и увольнения с нее, в нем предусмотрено повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности.

Народный депутат Александр Корниенко сообщил на заседании парламента, что в законе оставлена норма о том, что действие Кодекса законов о труде распространяется на государственных служащих.

Законом предусмотрено, что с лицом, которое назначается на должность государственной службы, может быть заключен контракт о прохождении государственной службы. Также определено, что такой контракт заключается на срок до 3 лет.

Корниенко отметил, что проработаны вопросы о контракте на государственной службе.

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"Мы запланировали, что 7% могут быть на контракте", - сказал депутат и добавил, что речь идет о более 14 тысячах людей, которые могут работать на контракте.

По его словам, контракт нужен тогда, когда речь идет о работе над каким-то проектом.

"Если мы говорим, например, о реформе в сфере цифровых преобразований, которую мы сейчас будем вводить, то такие специалисты не будут 20 лет работать, а они сделают проект, перезапустят и пойдут работать где-то дальше", - отметил депутат.

Согласно закону, руководитель центрального органа исполнительной власти увольняется с должности Кабинетом министров по представлению главы правительства или министра, который направляет и координирует деятельность такого органа.

Данным законом предусмотрено, что Секретариатом Кабинета министров Украины руководит государственный секретарь Кабинета министров, который назначается на должность Кабмином в соответствии с законодательством о государственной службе сроком на пять лет с правом повторного назначения.

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Государственный секретарь Кабмина увольняется с должности правительством по представлению премьер-министра на основаниях, предусмотренных законодательством о государственной службе.

Согласно закону, государственные служащие Секретариата Кабинета министров назначаются на должность и увольняются государственным секретарем Кабмина, кроме тех, кто назначается на должность и увольняется с должности в Кабмине в порядке, определенном законодательством о государственной службе. Остальные работники Секретариата Кабинета министров назначаются на должность и увольняются с должности в порядке, определенном трудовым законодательством.

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Законом определено, что решением конкурсной комиссии определяются кандидатуры на занятие должностей государственной службы, которые набрали наибольшее общее количество баллов по результатам сдачи общего рейтинга кандидатов (не более пяти человек на одну должность), для выбора субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя конкурса.

Результатом конкурса является определение субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя (победителей) конкурса.

Напомним, Верховная Рада 10 сентября поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти (№1066), которым предлагается ввести возможность прохождения государственной службы по контракту.

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Верховная Рада, Госслужба, Государственная служба.
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