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ВР приняла за основу закон о новом порядке назначения членов Нацкомтелерадио

ВР приняла за основу закон о новом порядке назначения членов Нацкомтелерадио
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ВР на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении за основу законопроект, направленный на совершенствование процедуры назначения и увольнения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствющий законопроект № 2036 поддержали 292 народных депутата.

Как отмечается в тексте пояснительной записки к документу, законопроект предусматривает предоставление члену Национального совета права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов регулятора на все вакантные должности.

Согласно действующей редакции закона "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" порядок увольнения и назначения членов Нацсовета Верховной Радой предусматривает двухмесячное отсутствие членов регулятора в связи с прохождением процедуры отбора и назначения.

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

Ожидается, что принятие данного законопроекта увеличит эффективность госрегулирования в сфере телевидения и радиовещания, обеспечит непрерывную работу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по истечении полномочий ее предыдущих членов, назначенных по квоте парламента.

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Верховная Рада, ВР, Телевидение, Радио, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
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