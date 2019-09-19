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Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием

Рада намерена запретить иностранцам владеть провайдерами телесетей с общенациональным покрытием
11:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ВР на пленарном заседании 19 сентября приняла за основу законопроект об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

Законопроект № 2035 поддержали в первом чтении 290 народных депутатов.

Как отмечается в тексте пояснительной записки к документу, законопроект предусматривает введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры собственности и предотвратить потенциальное противоправное влияние государства-агрессора на телерадиоинформационное пространство Украины.

При этом законопроект в первую очередь касается единственного в Украине провайдера программной услуги с общенациональным покрытием, которым является ООО "Зеонбуд", в достоверности информации о собственниках которого создатели законопроекта сомневаются.

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В частности, авторы законопроекта предлагают запретить учреждать и принимать участие в провайдерах программной услуги госорганам, органам местного самоуправления и их юрлицам, в случае отсутствия у них соответствующих полномочий.

Аналогичный запрет предлагается распространить и на физлиц- и юрлиц-резидентов страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, а также юрлиц, участниками (акционерами) и/или конечными выгодоприобретателями которых таковые являются.

Для провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием законопроект предлагает установить ряд дополнительных требований. В частности, конечными бенефициарными владельцами таких компаний могут быть исключительно граждане Украины. Кроме того, юрлицам и физлицам - предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабинетом министров, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в таких компаниях на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.

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Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги. Если же несоблюдение этих требований выявлено Нацсоветом во время действия лицензии, она может быть аннулирована в судебном порядке.

Кроме того, предполагается установить аналогичные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

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