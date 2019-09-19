Верховная Рада рассмотрит законопроект о реформе прокуратуры: повестка дня

Новости Украины:Верховная Рада планирует 19 сентября принять во втором чтении законопроект о реформе прокуратуры.

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента

Президентский законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" предусматривает ликвидацию Главной военной прокуратуры, Генпрокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а все прокуроры должны будут пройти переаттестацию. При этом их количество должно уменьшиться с 15 до 10 тысяч. Также планируется поднять заработную плату прокурорам. Рассмотрение этого законопроекта запланировано восьмым вопросом.

Начать же свою работу в четверг депутаты собираются с включения в повестку дня сессии законопроекта №2143 "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве "". Среди прочего, им предлагается 8 декабря 2019 провести внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

После этого первое чтение в парламенте должны пройти законопроекты №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием" и №2036 "О внесении изменений в Закон Украины" О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания "по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", а также проект закона №1208 "О Бюро финансовых расследований ".

Далее ВР планирует рассмотреть во втором чтении блок экономических законопроектив, законопроекту о перезагрузка власти (№1066), авторы которого предлагают упростить порядок принятия на госслужбу и освобождения от нее и ввести возможность контрактной госслужбы.

Разумков открыл заседание Рады:

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання #Рада9 https://t.co/vy0oiWIeTw pic.twitter.com/vqknvnSzlk — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 19, 2019

Также второе чтение должны пройти президентские законопроекты: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№1009), которым отменяются так называемые "поправки Лозового" и предоставляется право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушивание народных депутатов, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" (№1029), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов "(№1031).