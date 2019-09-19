Скачать
Четверг, 19.09.2019
Вице-президент США обсудил с Зеленским будущую встречу с Трампом
Вице-президент США обсудил с Зеленским будущую встречу с Трампом
Трамп и Джонсон обсудили "ответ" на атаки по саудовским нефтебазам
Трамп и Джонсон обсудили "ответ" на атаки по саудовским нефтебазам
Ломаченко остался лидером рейтинга Р4Р
Ломаченко остался лидером рейтинга Р4Р
Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо

Верховная Рада рассмотрит законопроект о реформе прокуратуры: повестка дня

Верховная Рада рассмотрит законопроект о реформе прокуратуры: повестка дня
10:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Верховная Рада планирует 19 сентября принять во втором чтении законопроект о реформе прокуратуры.

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента 

Президентский законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" предусматривает ликвидацию Главной военной прокуратуры, Генпрокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а все прокуроры должны будут пройти переаттестацию. При этом их количество должно уменьшиться с 15 до 10 тысяч. Также планируется поднять заработную плату прокурорам. Рассмотрение этого законопроекта запланировано восьмым вопросом.

Начать же свою работу в четверг депутаты собираются с включения в повестку дня сессии законопроекта №2143 "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве "". Среди прочего, им предлагается 8 декабря 2019 провести внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

Верховная Рада отменила лицензии телеком-операторам

После этого первое чтение в парламенте должны пройти законопроекты №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием" и №2036 "О внесении изменений в Закон Украины" О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания "по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", а также проект закона №1208 "О Бюро финансовых расследований ".

Далее ВР планирует рассмотреть во втором чтении блок экономических законопроектив, законопроекту о перезагрузка власти (№1066), авторы которого предлагают упростить порядок принятия на госслужбу и освобождения от нее и ввести возможность контрактной госслужбы.

Верховная Рада поддержала законопроект Зеленского касательно ВАКС

Разумков открыл заседание Рады:

Также второе чтение должны пройти президентские законопроекты: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№1009), которым отменяются так называемые "поправки Лозового" и предоставляется право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушивание народных депутатов, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" (№1029), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов "(№1031).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР, Генпрокуратура, Поправки Лозового.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
02 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
03 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
04 Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ
05 Зеленский и Пенс обсудили украинско-американское сотрудничество: подробности разговора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Дожди и порывистый ветер&quot;: прогноз погоды на 19 сентября
"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
Главные события 18 сентября: захват моста в Киеве, убийство на АЗС, заседание Кабмина и разгром Шахтера
В Киеве ограничивают въезд грузовиков
В Киеве ограничивают въезд грузовиков
Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь