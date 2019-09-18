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Верховная Рада отменила лицензии телеком-операторам

Верховная Рада отменила лицензии телеком-операторам
13:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Рада приняла во 2-м чтении закон об отмене лицензий для телеком-операторов.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" (№1050).

Документ поддержали 349 народных депутатов на заседании в среду. Согласно пояснительной записке к законопроекту, обнародованной на сайте Рады, ожидается, что его принятие уменьшит административное давление на субъекты хозяйствования и упростит ведение бизнеса путем устранения лишних ограничений в сфере телекоммуникаций.

Чтобы начать деятельность на рынке, оператору необходимо будет лишь уведомить профильного регулятора – Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) - о начале такой деятельности.

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Закон также реализует положения Соглашения об ассоциации с ЕС в части отмены регуляторных барьеров доступа на рынок телекоммуникационных услуг.

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Верховная Рада, Лицензии, Телекоммуникации, Отмена лицензий.
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