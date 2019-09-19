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Премьер рассказал, когда в Украине заработает рынок земли

Премьер рассказал, когда в Украине заработает рынок земли
11:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине в следующем году.

"Нам нужно расти на 5-7% в год. Мы открываем рынок земли не сразу. Думали сделать это с 1 июля, но потом проконсультировались с фермерами и решили сделать это с 1 октября", - сказал он на конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг.

По словам Гончарука, приобрести землю смогут украинские граждане и компании.

"Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах", - отметил премьер.

По его словам, в настоящее время правительство работает с НБУ над механизмом удешевления кредитов.

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"Украина благодаря запуску рынка земли должна расти дополнительно минимум на 2%", - указал Гончарук.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство намерено благодаря данному механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.

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Как сообщалось, со ссылкой на замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.

Среди других условий – первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.

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Рынок земли, Кабмин, Земельная реформа, Алексей Гончарук.
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