Вице-президент США обсудил с Зеленским будущую встречу с Трампом

Новости Украины:Майк Пенс обсудил встречу Зеленского с Трампом, а также поблагодарил украинскую сторону за борьбу с коррупцией.

Вице-президент США Майк Пенс провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они обсудили возможную встречу Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

В пресс-службе Белого дома заявляют, что основной темой беседы был будущий визит Зеленского на Генеральную Ассамблею ОНН, которая пройдет в Нью-Йорке уже на этой неделе.

В пресс-службе так же сообщили, что Майк Пенс поблагодарил украинскую сторону за усилия приложенные в борьбе с коррупцией, а так же лестно отозвался по поводу реформ предложенных правительством и предложил встречную помощь США.

В разговоре Пенс также упомянул и встречу в Варшаве, которая состоялась 1 сентября. Основной задачей для президентов на данном этапе является знакомство друг с другом. Также обе стороны надеются, что Трамп и Зеленский смогут найти общий язык на предстоящей встрече.