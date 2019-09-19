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Четверг, 19.09.2019
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Вице-президент США обсудил с Зеленским будущую встречу с Трампом

Вице-президент США обсудил с Зеленским будущую встречу с Трампом
09:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Майк Пенс обсудил встречу Зеленского с Трампом, а также поблагодарил украинскую сторону за борьбу с коррупцией.

Вице-президент США Майк Пенс провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они обсудили возможную встречу Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. 

В пресс-службе Белого дома заявляют, что основной темой беседы был будущий визит Зеленского на Генеральную Ассамблею ОНН, которая пройдет в Нью-Йорке уже  на этой неделе. 

В пресс-службе так же сообщили, что Майк Пенс поблагодарил украинскую сторону за усилия приложенные в борьбе с коррупцией, а так же лестно отозвался по поводу реформ предложенных правительством и предложил встречную помощь США.

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В разговоре Пенс также упомянул и встречу в Варшаве, которая состоялась 1 сентября. Основной задачей для президентов на данном этапе является знакомство друг с другом. Также обе стороны надеются, что Трамп и Зеленский смогут найти общий язык на предстоящей встрече. 

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Пенс, генеральная Ассамблея ОНН.
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