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Четверг, 19.09.2019
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"Страшилки об инопланетянах": Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)

"Страшилки об инопланетянах": Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
10:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую землю смогут покупать и продавать только украинские граждане и компании.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что предлагаемая властью модель рынка земли в стране предполагает, что ее смогут покупать и продавать только украинские физические и юридические лица.

"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании", - сказал он, выступая на встрече с украинскими аграриями в четверг в Киеве.

"Страшилки об арабах, китайцах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - отметил Зеленский.

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Президент указал, что у украинских граждан наконец-то должно появиться полноценное, а не "гибридное", право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей.

Зеленский напомнил, что с 2001 года после введения моратория на продажу земли так и не был разработан прозрачный механизм покупки/продажи земли в Украине.

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"Вместо этого появились теневые схемы и махинации. Это миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривень, от чего выигрывает не простой фермер или селянин, а различные деятели", - сказал он.

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Россия, РФ, Земельная реформа, Владимир Зеленский, Рынок земли в Украине, Президент Зеленский.
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