"Страшилки об инопланетянах": Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую землю смогут покупать и продавать только украинские граждане и компании.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что предлагаемая властью модель рынка земли в стране предполагает, что ее смогут покупать и продавать только украинские физические и юридические лица.

"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании", - сказал он, выступая на встрече с украинскими аграриями в четверг в Киеве.

"Страшилки об арабах, китайцах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - отметил Зеленский.

Президент указал, что у украинских граждан наконец-то должно появиться полноценное, а не "гибридное", право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей.

Зеленский напомнил, что с 2001 года после введения моратория на продажу земли так и не был разработан прозрачный механизм покупки/продажи земли в Украине.

"Вместо этого появились теневые схемы и махинации. Это миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривень, от чего выигрывает не простой фермер или селянин, а различные деятели", - сказал он.