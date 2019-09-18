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Зеленский объявил когда посетит Японию

Зеленский объявил когда посетит Японию
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский анонсировал когда совершит свою официальную поездку в Японию.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября совершит визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Могу анонсировать, что 22 октября планируется визит президента в Японию, об этом уже шла речь в прессе, на событие интронизации императора. Безусловно, этот визит будет использован и для встреч с руководством Японии, с премьер-министром, и с лидерами стран..., которые будут присутствовать на этом мероприятии", - сказал он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом в среду.

По словам Жовквы, для Украины этот визит важен с экономической точки зрения.

Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в подгруппе ТКГ по политическим вопросам

Напомним, Японское правительство поддерживает диалог с Россией и ее привлечение к реагированию на мировые вызовы, но воздерживается от высказывания четкой позиции по восстановлению G8.

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Япония, Президент Украины, Владимир Зеленский, Офиса президента Украины.
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