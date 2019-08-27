Япония поддерживает диалог с Россией

Новости Украины:Правительство Японии хочет диалога с Россией но не комментирует ее возвращение в G8.

Японское правительство поддерживает диалог с Россией и ее привлечение к реагированию на мировые вызовы, но воздерживается от высказывания четкой позиции по восстановлению G8.

Об этом во вторник заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Йошихиде Суга на пресс-конференции в Токио, сообщает пресс-центр Офиса премьер-министра Японии .

"Наше государство вообще считает, что необходим диалог с Россией и ее привлечение к реагированию на международные вызовы", - отметил Суга, отвечая на вопрос, или положительно Япония относится к предложению президента США Дональда Трампа по возвращению России в G7.

Главный секретарь добавил, что Япония продолжает дискуссии с другими членами "Большой семерки" на эту тему.

В то же время от комментариев относительно будущих дискуссий и координации действий относительно отношений между Россией и G7 японское правительство будет удерживаться, заявил Суга, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, отметил, что исключение РФ из группы вызвала аннексия Крыма РФ, и поинтересовался нынешней позицией правительства Японии по этому вопросу и координацией с европейскими странами.

Суга также сообщил, что премьер-министр Шиндзо Абэ планирует принять участие в Восточном экономическом форуме 4-6 сентября в городе Владивосток, и там планируется встреча глав Японии и России.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявлял, что участники саммита G7 во Франции обсуждали возможность возвращения России в Группу, но не пришли к единому мнению.

По данным СМИ, Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит в отставку. Против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Дональд Туск. Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет.

В то же время Трамп допустил приглашение России на следующий саммит G7, который состоится в США в 2020 году, как "гостя".

В свою очередь президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что на саммит "Группы семи" в следующем году целесообразно пригласить как гостя украинского лидера. А восстановление участия России - недопустимо.