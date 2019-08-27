В Китае недовольны позицией G7 по Гонконгу

Новости мира:Правительство Китая отреагировало на совместное заявление лидеров стран G7 по ситуации в Гонконге.

Правительство Китая выразило "глубокое недовольство" совместным заявлением лидеров "Большой семерки" (G7), которая поддержала автономию Гонконга. Об этом сообщает AFP.

"Мы выражаем свое глубокое недовольство и решительно протестуем в связи с заявлением лидеров саммита G7 по вопросам Гонконга... Мы неоднократно подчеркивали, что дела Гонконга - это исключительно внутренние дела Китая, и ни одно иностранное правительство, организация либо лицо не имеют права вмешиваться", - заявил официальный представитель МИД КНР Ген Шуан на брифинге в Пекине.

Как сообщалось ранее, в понедельник лидеры Группы семи (G7) во Франции выразили обеспокоенность событиями в Гонконге, выступив в поддержку автономии региона, как это было предусмотрено соглашением 1984 года между Британией и Китаем. Также они призвали к спокойствию в городе, где проходят массовые протесты.

Ныне Гонконг имеет в составе Китая широкую автономию и до сих пор в значительной мере сохраняет отсутствующий в остальной части Китая демократический строй со времен, когда эта территория была британской колонией.

Как сообщалось, массовое негодование граждан Гонконга и начало протестов обусловило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай. Текущие акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено, протесты не утихли. Митингующие начали требовать не только окончательного отказа от этого законопроекта, но и отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций. Волна протестов, продолжающаяся с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.

Правительство Китая обвиняет участников протеста в насилии, вандализме и "терроризме".