Протесты в Гонконге: полиция применила огнестрельное оружие

Новости мира:В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели предупредительный огонь по протестующим.

Впервые против участников массовых протестов, которые продолжаются в Гонконге с начала июня, применили оружие.

Как сообщает ВВС, один из офицеров полиции выстрелил из пистолета.

Кроме того, несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их с палками и шестами.

В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели предупредительный огонь по протестующим. "Несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений", - сообщили в полиции.

Волна протестов продолжается в Гонконге с середины июня. Акции начались из-за законопроекта, который предполагает внесение поправок в закон об экстрадиции, разрешающих выдавать подозреваемых Китаю, однако позднее переросли в антиправительственное движение.

Напомним, вчера в Гонконге полиция впервые применила водометы.

Ранее сообщалось, в Гонконге полиция борется с протестующими радикальным способом.