Протесты в Гонконге: ночные задержания не останавливают протестующих

Новости мира:Протестующие в Гонконге собрались на очередную акцию и готовятся пройти маршем по району Цуен Ван.

Демонстранты в Гонконге в воскресенье, 25 августа, продолжили протесты против планов властей разрешить экстрадицию в Китай.

Как сообщает DW со ссылкой на агентство AFP, протестующие, несмотря на сильный дождь, собрались в районе Квай-Чунг, чтобы затем пройти маршем в район Цуен Ван, который является основным местом для протестов.

Метрополитен Гонконга уже второй день подряд закрыл станции неподалёку от района Цуен Ван. Также в Гонконге в воскресенье провели еще одну акцию протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек, некоторые из них - члены семей полицейских.

Накануне вечером между протестующими и полицейскими произошли столкновения. На субботнем марше собрались тысячи людей. Некоторые из них начали бросать камни в силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ и дубинки. После этого протестующие отступили, а полицейские задержали 29 демонстрантов.

Как сообщалось ранее, специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода печати, собраний и выражения мнений.

Протесты в Гонконге начались после того, как власть собралась разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Затем демонстранты стали выступать за демократические реформы, введение всеобщего избирательного права и против жестких действий полиции.