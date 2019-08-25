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Столкновения в Гонконге: полиция задержала более двух десятков человек

Столкновения в Гонконге: полиция задержала более двух десятков человек
12:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Не смотря на ночные задержания и дождь, протестующие вновь собрались на акцию протеста в Гонконге.

Полиция Гонконга задержала 29 человек после ночных столкновений демонстрантов с правоохранителями. Об этом сообщает Al Jazeera.

"Протестующие начали собираться под постоянным дождем на новую акцию за демократию в Гонконге, несмотря на задержание 29 человек во время столкновений, продолжавшихся в течение ночи. Полиция использовала слезоточивый газ для разгона толпы", - говорится в сообщении.

В полиции заявили в воскресенье, что решительно осуждают действия протестующих, которые "нарушают спокойствие общественности" и подтвердили арест 19 мужчин и 10 женщин.

В Гонконге полиция борется с протестующими радикальным способом

Как сообщалось, массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

Когда власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты потребовали расследования применения полицией чрезмерно жестких методов против участников протестов, а также отставки главы администрации города Кэрри Лам.

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Китай, Протесты, Гонконг, Задержания.
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