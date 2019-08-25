Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водометы

Новости мира:Полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.

Полиция Гонконга впервые с момента начала общественных протестов применяла против их участников водометы, сообщает британский телеканал Sky News.

По его данным, также полицейские использовали для разгона протестующих слезоточивый газ.

Участники акций протеста в ответ закидывали сотрудников органов правопорядка камнями. Сообщается также о применении зажигательных смесей.

Не менее 29 человек задержаны.

Между тем отмечается, что протесты в воскресенье в основном происходили лишь в одном районе Гонконга.

Гонконг - бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая только в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.