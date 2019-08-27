Макрон: Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией

Новости мира:Макрон заявляет, что Франция не заинтересована в изоляции России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что его страна не заинтересована в изоляции России.

Об этом он сказал во вторник в Париже на ежегодной конференции послов.

"Дистанцирование от России, отталкивание России от Европы, принуждение России к самоизоляции или ее сближению с Китаем - не в наших интересах", - считает президент Франции.

Макрон заявил, что Франция должна пересмотреть отношения с Россией, назвав это одним из приоритетов внешней политики страны.

"Мы - в Европе. И Россия также в Европе. Если мы не делаем чего-то полезного в отношениях с Россией, мы в дальнейшем получим замороженный конфликт в Европе, мы в дальнейшем получим Европу в качестве театра борьбы между Соединенными Штатами и Россией. И последствия "холодной" войны будут продолжаться в наших странах", - считает президент Франции.

При этом Макрон отметил, что взгляды России очень консервативны и противоречат ценностям Европейского Союза.

"Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией. Мы должны построить новую архитектуру, которая базируется на доверии и безопасности. Европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы не определим четко наши отношения с Россией", - заявил президент Франции.

Макрон также напомнил о достигнутых договоренностях провести "в ближайшие дни" саммит в "нормандском формате".

Как сообщалось, ЕС в 2014 году ввел санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и агрессию на Донбассе.